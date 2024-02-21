В Apple Music может появиться новая функция

Так, для создания новой функции в Apple Music компания обратилась за помощью к стороннему сервису SongShift, позволяющему переносить музыку и плейлисты между различными платформами. При этом появление новой функции в бета-версии Apple Music не означает, что данная опция появится в релизной версии приложения. В MacRumors уверены, что если в Apple увидят положительные результаты теста, то тогда нововведение уже скоро может стать доступно всем пользователям.