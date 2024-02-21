В Красноярске инструктор автошколы специально въехал в такси

Вчера, 20 февраля, на Свободном проспекте произошла странная авария. Таксист начал перестраиваться в правый ряд, в его салоне сидела женщина. Внезапно к машине подбежал разъяренный мужчина, начал материться и указывать на то, что водитель совершил ошибку. Он также начал угрожать тем, что въедет в авто.