В Красноярске инструктор автошколы специально въехал в такси

Вчера, 20 февраля, на Свободном проспекте произошла странная авария. Таксист начал перестраиваться в правый ряд, в его салоне сидела женщина. Внезапно к машине подбежал разъяренный мужчина, начал материться и указывать на то, что водитель совершил ошибку. Он также начал угрожать тем, что въедет в авто.
Пассажирка рассказала, что они с водителем были в недоумении. Они продолжили езду, когда в них въехал автомобиль:
«Нам в бок влетает этот мужчина на своей машине. Мой водитель выходит, этот товарищ, продолжая грубить: “А ты думал, шутки что ли?”.
Оказалось, что агрессивным мужчиной был инструктор автошколы «Вектор». Автомобиль был учебным, а за рулем находилась девушка-ученица.
Один из очевидцев объяснил, что произошло и даже поддержал инструктора:
«Приус (таксист) внаглую лез, КИА двигалась в правом ряду на свой сигнал светофора. Я бы на месте инструктора так же поступил, хочешь влезть — хотя бы поворотник включи». (прим. — пунктуация автора сохранена).
Красноярцы, узнав о случившемся, стали требовать уволить горе-инструктора.