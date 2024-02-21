Оздоровительная гимнастика прошла для пенсионеров в Хабаровске

Сквер благоустроили в прошлом году. Он стал лидером по итогам традиционного голосования, в котором жители города сами выбирают, какие места привести в порядок. Очередной опрос пройдет и в этот раз. Общественные территории, которые наберут большее количество голосов, благоустроят в следующем году.