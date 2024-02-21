Оздоровительная гимнастика прошла для пенсионеров в Хабаровске

В Хабаровске провели бесплатную оздоровительную гимнастику для пожилых людей. Пенсионеры собрались в обновленном сквере на улице Ворошилова и выполняли задания инструктора-методиста. Упражнения были направлены на укрепление мышц, улучшение работы сердца и дыхательной системы и повышение выносливости организма.
Сквер благоустроили в прошлом году. Он стал лидером по итогам традиционного голосования, в котором жители города сами выбирают, какие места привести в порядок. Очередной опрос пройдет и в этот раз. Общественные территории, которые наберут большее количество голосов, благоустроят в следующем году.
Федеральный проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных территорий, создание комфортной среды. Он помогает регионам создать безопасную атмосферу вокруг, а также выбрать, где активно отдыхать и работать.