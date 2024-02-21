В Челябинске из-за морозов снова отменяют уроки у школьников

Комитет по делам образования администрации города Челябинска постановил, что в среду, 21 февраля ученики с первого по девятый классы первой смены учиться не будут. Старшие классы и вся вторая смена будут обучаться в обычном режиме.
Напомним, ранее метеорологи предупредили южноуральцев, что вплоть до 23 января существует риск аномальных для этого времени года морозов. Температура воздуха может быть ниже номы на семь градусов. Сегодня ранним утром градусники в Челябинске показывают минус 27 градусов, а по ощущениям, как предупреждают сайты с прогнозом погоды, на улице все минус 32 градуса.
Отметим, что в понедельник и вторник уроки в Челябинске отменяли только для учеников начальной школы, сегодня дома оставили большее количество классов.