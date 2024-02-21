В Челябинске из-за морозов снова отменяют уроки у школьников

Напомним, ранее метеорологи предупредили южноуральцев, что вплоть до 23 января существует риск аномальных для этого времени года морозов. Температура воздуха может быть ниже номы на семь градусов. Сегодня ранним утром градусники в Челябинске показывают минус 27 градусов, а по ощущениям, как предупреждают сайты с прогнозом погоды, на улице все минус 32 градуса.