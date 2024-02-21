Во Владивостоке нашли подрядчика на реставрацию могилы Муравьёва-Амурского

Определена компания, которая возьмется за реставрацию памятника и могилы генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
После проведения аукциона на снижение цен две фирмы претендовали на выполнение работ. В итоге победу одержала компания «Дальстройбизнес II», которая предложила завершить проект за сумму менее 4 миллионов 270 тысяч рублей. Она уже успешно провела реставрацию фасада здания банка и восстановление памятника Борцам за власть Советов, а также занималась монтажом освещения на ряде исторических зданий.
В рамках контракта фирма обязуется выполнить ряд работ по восстановлению памятника, включая очистку статуи и саркофага, замену отдельных плит, восстановление бронзовых гербов и полувенков на саркофаге, а также восстановление чугунных цепей. Кроме того, запланировано очищение и перекладка плит и гранитных ступеней у памятника, а также обработка их специальными составами. Все работы должны быть завершены до 25 июня 2024 года.
Напомним, Николай Николаевич Муравьев-Амурский был перезахоронен во Владивостоке в 1991 году после перевозки его праха из Парижа в 1990 году. Памятник генералу был воздвигнут в 2012 году по инициативе известного скульптора Константина Зинича.