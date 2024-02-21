Во Владивостоке нашли подрядчика на реставрацию могилы Муравьёва-Амурского

В рамках контракта фирма обязуется выполнить ряд работ по восстановлению памятника, включая очистку статуи и саркофага, замену отдельных плит, восстановление бронзовых гербов и полувенков на саркофаге, а также восстановление чугунных цепей. Кроме того, запланировано очищение и перекладка плит и гранитных ступеней у памятника, а также обработка их специальными составами. Все работы должны быть завершены до 25 июня 2024 года.