Депутат Госдумы из Новосибирска предложил усилить контроль за питбайками

По его словам, с одной стороны, питбайк — не велосипед, с другой — не мотоцикл и ему не нужные регистрационные документы. Использовать его можно только в специально отведенных местах (например, в эндуропарках), однако по факту подростки и взрослые ездят на них, где хотят. Периодически случаются ДТП по вине водителей питбайков. При этом за нарушения владельцам грозит штраф и отправка питбайков на штрафстоянку.