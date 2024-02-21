Депутат Госдумы из Новосибирска предложил усилить контроль за питбайками

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Аленсандр Аксененко рассказал, что вся чаще получает жалобы на питбайки. В своем телеграмм-канале он написал, что отправил премьер-министру России обращение с просьбой ужесточить контроль за данным видом транспорта.
По его словам, с одной стороны, питбайк — не велосипед, с другой — не мотоцикл и ему не нужные регистрационные документы. Использовать его можно только в специально отведенных местах (например, в эндуропарках), однако по факту подростки и взрослые ездят на них, где хотят. Периодически случаются ДТП по вине водителей питбайков. При этом за нарушения владельцам грозит штраф и отправка питбайков на штрафстоянку.
В связи с этим Аксененко вместе с другими депутатами направили в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина обращение с просьбой проанализировать количество ДТП с участием питбайков и похожего транспорта без ПТС, запросить статистику о привлечении их владельцев к ответственность, разработать меры для усиления ответственность водителей питбайков.
Напомним, в Бердске водитель питбайка без прав скончался после столкновения с Mazda.