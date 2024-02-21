Дошли до мирового суда: четвероклассники ответят за сломанную машину во Владивостоке

Четверо десятилетних ребят нанесли серьезный вред автомобилю: они прыгали по нему, били корпус ногами, выбивали стекла. Полицейские вызвали родителей в отделение, с ребятами провели беседу, подробности — в материале «Комсомольская правда — Владивосток».

Мальчики проходили мимо припаркованного авто на проспекте 100-летия, 84а, и подумали, что оно бесхозное. По словам пользователей соцсетей, транспортное средство давно никто не трогал, за ним не ухаживали: колеса как были спущены, так и остались.

Ребята начали громить машину, веря, что она никому не нужна. Однако владелец узнал о случившемся и написал заявление в полицию. Юных вандалов быстро нашли и доставили в отделение вместе с родителями, где их ждала профилактическая беседа. Кроме того, взрослых привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Семьи пригласили в ПДН — там специалисты решат, какие воспитательные меры необходимо применить к хулиганам.