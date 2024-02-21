«Дети Приморья» уже стали брендом региона

Всего в восьми видах спорта ребята разыграют 31 комплект медалей. Последние победители станут известны 23 февраля на лыжной трассе на острове Русском.
Масштабное открытие
Церемония же открытия игр «Дети Приморья» удалась на славу. Красочное почти двухчасовое действо смотрелось на одном дыхании. Размеры «Фетисов Арены» не позволили провести полноценный парад всех участников. 928 юных спортсменов из более чем 30 команд просто не поместились бы на площадке спорткомплекса. Но флаги и таблички с наименованиями всех зарубежных сборных, команд из регионов России и муниципальных образований Приморья присутствовали.
Выступления же гимнастов, тхэквондистов, фигуристов, артистов, певцов были оригинальны и продуманы. Как и в прошлом году, с борта МКС юных спортсменов поздравил космонавт Олег Кононенко.
Изюминкой церемонии открытия можно считать выступление Аделины Сотниковой и присутствие на мероприятии сына президента Республики Беларусь Виктора Лукашенко, который возглавляет национальный Олимпийский комитет этой страны. Последнее ещё раз подчёркивает статусность нынешних зимних игр «Дети Приморья». А увидеть вживую прокат олимпийской чемпионки по фигурному катанию Сочи-2014 — это впечатления для приморских ребят на всю жизнь.
Аделина является одним из амбассадоров нынешних игр. Компанию Сотниковой в этом статусе составляют олимпийские чемпионы из Республики Беларусь Алла Цупер, Антон Кушнир. Плюс российские призёры игр Дмитрий Соловьёв и Руслан Захаров, обладательница кубка мира Ольга Потылицына и призёр российских стартов горнолыжник Семён Денщиков. Все амбассадоры не ограничатся участием только в официальных мероприятиях. Для юных спортсменов запланированы мастер-классы и тренировки с именитыми, прославленными чемпионами.
«Для нас большая честь быть здесь. Мы благодарны за приглашение нашей спортивной делегации и возможность принять участие в соревнованиях. Подружиться, показать себя и поделиться опытом», — говорит президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко.
Самая представительная делегация у сборной команды из Владивостока. 62 участника выступят абсолютно во всех дисциплинах.
А глава Владивостока Константин Шестаков стал последним участником эстафеты игр. С января флаг «Детей Приморья» преодолел около 40 тысяч километров в нескольких странах.
В успехе нет сомнений
В нынешнее время, когда в большом спорте Россию отстранили от многих международных стартов, игры «Дети Приморья» имеют большое значение. Доказывают, что спорт выше политики. К нам приехали представители разных стран. По статусу прямо сейчас это крупнейшее спортивное мероприятие в России.
«На Дальнем Востоке нашей страны появились новая, современная инфраструктура и все необходимые условия для тренировок и подготовки спортсменов всех возрастов и уровней», — говорит президент Национального Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Прошлогодние летние старты «Дети Приморья» задали высокую планку, но в этом году соревнования пройдут на ещё более высоком уровне. Расширена и география. В восьми видах спорта состязания пройдут в четырёх городах: Владивостоке, Уссурийске, Артёме и Арсеньеве.
«В нашем крае много делается для развития детского спорта. Мы строим катки, спортивные залы, оздоровительные комплексы повсеместно в крае. Здоровый образ жизни — один из приоритетов для нас. Уверен, что нынешние соревнования станут залогом будущих побед. В том числе и олимпийских чемпионов», — обратился к юным спортсменам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Конечно, игры — это не только борьба и победы. Это уникальная возможность узнать культуру друг друга, подружиться. Для ребят запланирована большая культурная программа.
Но самое главное будет происходить на аренах. Честной борьбы всем и пусть победит сильнейший!