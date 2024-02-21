«Дети Приморья» уже стали брендом региона

Церемония же открытия игр «Дети Приморья» удалась на славу. Красочное почти двухчасовое действо смотрелось на одном дыхании. Размеры «Фетисов Арены» не позволили провести полноценный парад всех участников. 928 юных спортсменов из более чем 30 команд просто не поместились бы на площадке спорткомплекса. Но флаги и таблички с наименованиями всех зарубежных сборных, команд из регионов России и муниципальных образований Приморья присутствовали.