Двух наркофермеров арестовали за выращивание 1,8 кг конопли в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ходе обыска оперативники обнаружили 21 куст запрещенного к культивированию растения, удобрения, электронные весы, упаковку и прочие принадлежности для фасовки наркотика. Плюс 1,8 кг марихуаны и более 300 граммов частей наркосодержащего растения. Свою продукцию наркофермеры сбывали на территории областной столицы.
В отношении «садоводов» было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств». Обоих на время следствия отправили в СИЗО. Известно, что ранее они уже были судимы.
Теперь им грозит до 15 лет за покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере (ч.3 ст. 30, п. «а, б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ). Обвинение им уже предъявили.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что два новосибирца организовали нарколабораторию на даче в тайной комнате.