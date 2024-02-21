Новое пожарное депо появилось в Приморье на стыке трёх границ

Здание депо является модульной легковозводимой конструкцией и имеет три выезда для спецтехники. Внутри пожарной части созданы все необходимые условия для комфортного несения службы, включая помещение для отдыха, диспетчерскую, учебный класс и душевую. Штат пожарной части состоит из 25 человек, а депо оборудовано двумя новыми машинами — полноприводными УРАЛами, которые могут привезти до шести тонн воды за один раз. Одной из особенностей нового депо является рында — корабельный колокол, который служит сигналом пожарной тревоги для дежурного караула.