Новое пожарное депо появилось в Приморье на стыке трёх границ

Пожарную часть построили в Приморье на границе трех государств — России, Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики. Как сообщает пресс-служба правительства края, это депо обеспечивает прикрытие от природных пожаров двух населенных пунктов и пограничных застав.
Здание депо является модульной легковозводимой конструкцией и имеет три выезда для спецтехники. Внутри пожарной части созданы все необходимые условия для комфортного несения службы, включая помещение для отдыха, диспетчерскую, учебный класс и душевую. Штат пожарной части состоит из 25 человек, а депо оборудовано двумя новыми машинами — полноприводными УРАЛами, которые могут привезти до шести тонн воды за один раз. Одной из особенностей нового депо является рында — корабельный колокол, который служит сигналом пожарной тревоги для дежурного караула.
Новое пожарное депо значительно сократило время реагирования на природные пожары в этом районе. Ранее, прибытие пожарного подразделения занимало около часа, что превышало нормативы. Теперь же время выезда составляет менее 20 минут. Благодаря этому, несколько возгораний уже были успешно ликвидированы, включая крупный пожар в районе инженерных приграничных сооружений, где была угроза перехода огня на территорию другого государства.
Пожарная часть в Хасане играет важную роль в тушении пожаров, которые могут возникать как на территории России, так и на сопредельных территориях Китая и КНДР. Это способствует укреплению межгосударственных отношений и обеспечивает безопасность в данном регионе, сообщается на сайте правительства Приморского края.