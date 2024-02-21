Хор из Новосибирска Jam Sound попал на музыкальное шоу на «Россию 1»

Эстрадный хор НГУАДИ Jam Sound стал участником музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» на телеканале «Россия 1». Коллектив выступил с песней «Лететь» группы «Амега».
Участники коллектива рассказали, что объединились шесть лет назад в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Все участники хора разные, но их объединяет любовь к музыке.
Однако жюри шоу не оценило номер новосибирцев. Коллективу присудили 42 балла из 100 и они покинули шоу.
Ранее хор Jam Sound дошел до полуфинала «Битвы хоров» на «России 1».
Напомним, многодетный отец из Новосибирска спел на шоу Малахова.