Красноярцев приглашают на любительскую лыжную гонку

«В крае всегда были сильны традиции лыжного спорта и вместе с Лигой героев мы будем их продолжать. Символично, что первый подобный формат стартует в год и практически даже в день пятилетия Универсиады-2019. Поэтому готовимся к Хаски — как организаторы и как участники, приглашаем жителей края выйти на старт», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.