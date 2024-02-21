Красноярцев приглашают на любительскую лыжную гонку

К участию в лыжной гонке приглашаются все желающие. Для взрослых доступны три дистанции: 5, 10 или 15 км. Дети старше шести лет смогут пробежать 500 метров или один километр.
Преодолеть выбранную дистанцию можно будет в свободном стиле — коньком или классикой. На финише все участники получат медали и электронные сертификаты, отмечает пресс-служба крайспорта. Спортсменов, занявших призовые места, наградят кубками и подарками.
«В крае всегда были сильны традиции лыжного спорта и вместе с Лигой героев мы будем их продолжать. Символично, что первый подобный формат стартует в год и практически даже в день пятилетия Универсиады-2019. Поэтому готовимся к Хаски — как организаторы и как участники, приглашаем жителей края выйти на старт», — сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
Всех пришедших на праздник ждет насыщенная развлекательная программа. Кроме того, для участников и болельщиков организуют теплые раздевалки, камеры хранения, пункты питания и медицинское сопровождение.
Зарегистрироваться для участия в любительской лыжной гонке HASKI можно по ссылке.