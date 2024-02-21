Движение ограничено из-за непогоды в восьми областях Казахстана

Область Абай — 7 автодорог общей протяженностью 2176 км.
(понижение температуры воздуха до — 40°С)
1. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Акмолинская область — 3 автодороги общей протяженностью 118 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской, Карагандинской областях)
1. «Астана-Ерейментау-Шидерты» — г. Ерейментау-гр. Павлодарской обл.2. «Екатеринбург-Алматы» — ПВП Жибек жолы-гр. Карагандинской обл.
3. «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» — п. Кабанбай батыра-гр. Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Восточно-Казахстанская область — 7 автодорог общей протяженностью 1238 км.
(понижение температуры воздуха до — 45 , в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин)
1. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи» — с. Берель-санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).
Область Жетысу — 2 автодороги общей протяженностью 158 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в области Абай, метель, ограничение видимости)
1. «Алматы-Усть-Каменогорск» — г. Ушарал-гр.обл. Абай (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
2. «Ушарал-Достык» — ст. Коктума-ст. Достык.
(для всех видов автотранспорта).
Карагандинская область — 5 автодорог общей протяженностью 1397 км.
(понижение температуры воздуха до −35С°)
1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» — г. Караганда-гр.обл. Абай.
2. «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» -гр. Акмолинской обл. -г. Темиртау.
3. «Кызылорда-Павлодар» — г. Караганда-гр. Павлодарской обл., гр.обл. Улытау-п. Топар.
4. «Екатеринбург-Алматы» — гр. Акмолинской обл. -ПВП Темиртау, Северо-Восточный обход, ПВП Темиртау-г. Караганда, п. Новостройка-г. Балхаш.
5. «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» — гр. Павлодарской обл. -п. Ботакара.
(для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Костанайская область — 1 автодорога общей протяженностью 83 км.
(в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау)
1. «Жезказган-Петропавловск» — гр.обл. Улытау-г. Аркалык (для всех видов).
Павлодарская область — 9 автодорог общей протяженностью 1624 км.
(понижение температуры воздуха)
1. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Область Улытау — 2 автодороги общей протяженностью 543 км.
(сильный ветер, понижение температуры воздуха, в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)
1. «Жезказган-Петропавловск» — п. Улытау-гр. Костанайской обл. (для всех видов), п. Жезды-п. Улытау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
2. «“Кызылорда-Павлодар” — г. Жезказган-гр. Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).