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Движение ограничено из-за непогоды в восьми областях Казахстана

По состоянию на 07:00, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 36 автодорогах республиканского значения в 8 областях Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».
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Источник: Пресс-служба Министерства транспорта РК

Область Абай — 7 автодорог общей протяженностью 2176 км.

(понижение температуры воздуха до — 40°С)

1. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Акмолинская область — 3 автодороги общей протяженностью 118 км.

(в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской, Карагандинской областях)

1. «Астана-Ерейментау-Шидерты» — г. Ерейментау-гр. Павлодарской обл.2. «Екатеринбург-Алматы» — ПВП Жибек жолы-гр. Карагандинской обл.

3. «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» — п. Кабанбай батыра-гр. Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Восточно-Казахстанская область — 7 автодорог общей протяженностью 1238 км.

(понижение температуры воздуха до — 45 , в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин)

1. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

2. «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи» — с. Берель-санаторий Рахмановские ключи (для всех видов автотранспорта).

Область Жетысу — 2 автодороги общей протяженностью 158 км.

(в связи с ухудшением погодных условий в области Абай, метель, ограничение видимости)

1. «Алматы-Усть-Каменогорск» — г. Ушарал-гр.обл. Абай (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

2. «Ушарал-Достык» — ст. Коктума-ст. Достык.

(для всех видов автотранспорта).

Карагандинская область — 5 автодорог общей протяженностью 1397 км.

(понижение температуры воздуха до −35С°)

1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» — г. Караганда-гр.обл. Абай.

2. «Астана-Кабанбай батыра-Нура-Темиртау» -гр. Акмолинской обл. -г. Темиртау.

3. «Кызылорда-Павлодар» — г. Караганда-гр. Павлодарской обл., гр.обл. Улытау-п. Топар.

4. «Екатеринбург-Алматы» — гр. Акмолинской обл. -ПВП Темиртау, Северо-Восточный обход, ПВП Темиртау-г. Караганда, п. Новостройка-г. Балхаш.

5. «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» — гр. Павлодарской обл. -п. Ботакара.

(для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область — 1 автодорога общей протяженностью 83 км.

(в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау)

1. «Жезказган-Петропавловск» — гр.обл. Улытау-г. Аркалык (для всех видов).

Павлодарская область — 9 автодорог общей протяженностью 1624 км.

(понижение температуры воздуха)

1. По области по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Область Улытау — 2 автодороги общей протяженностью 543 км.

(сильный ветер, понижение температуры воздуха, в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)

1. «Жезказган-Петропавловск» — п. Улытау-гр. Костанайской обл. (для всех видов), п. Жезды-п. Улытау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

2. «“Кызылорда-Павлодар” — г. Жезказган-гр. Карагандинской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).