Движение ограничено из-за непогоды в восьми областях Казахстана

По состоянию на 07:00, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 36 автодорогах республиканского значения в 8 областях Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».