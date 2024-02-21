Росгвардейцы спасли замерзающего мужчину в Новосибирске

В понедельник, 19 февраля, экипаж Росгвардии спас замерзающего мужчину на улице Партизанской в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны Арут Вугуфян и Вячеслав Бабичев во время патрулирования заметили мужчину, лежащего в снегу. Они остановились, чтобы помочь ему.
Оказалось, что у сибиряка случился приступ эпилепсии, после чего он упал в снег и не мог подняться. При этому мужчина сильно замерз.
«Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь, помогли пострадавшему подняться и пройти в служебный автомобиль, где он согрелся», — говорится в сообщении.
До приезда медиков росгвардейцы контролировали состояние больного, а потом передали бригаде скорой помощи, которая увезла мужчину в больницу.
Напомним, под Новосибирском похоронили замёрзшую возле гаражей мать двоих детей.