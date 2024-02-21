Жительница Комсомольска-на-Амуре отметила 102 день рождения

В своем почтенном возрасте женщина сохранила хорошую память и здравый ум. Так, она вспоминает, что устраивала в общежитие молодого парня, дипломированного инженера, который приехал на предприятие. Это был будущий директор авиационного завода Александр Пекарш. Лидия Карповна остается человеком позитивным, с хорошим юмором, с ней легко общаться внукам и правнукам, которые любят свою легендарную бабушку — долгожительницу. Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник поздравил Лидию Карповну с днем рождения, поблагодарил ее за достойно прожитую жизнь, воспитание детей, внуков, правнуков и правнучки.