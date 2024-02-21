Жительница Комсомольска-на-Амуре отметила 102 день рождения

Жительнице Комсомольска-на-Амуре, труженику трудового фронта, вдове ветерана Великой Отечественной войны Лидии Карповне Хлупиной исполнилось 102 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В её биографии отразилась вся история нашей страны прошлого века. Лидия Карповна родилась в многодетной крестьянской семье в 1922 году в Кировской области. В мае 1941 года окончила педагогическое училище и всю войну проработала учителем начальных классов в сельских школах. Учила детей, эвакуированных из Сталинграда.
После войны познакомилась с фронтовиком Фирстом Хлупиным, вышла замуж. В 1951 году супруги переехали в Комсомольск-на-Амуре. Лидия Карповна двадцать лет работала авиационном заводе в социальном отделе.
В своем почтенном возрасте женщина сохранила хорошую память и здравый ум. Так, она вспоминает, что устраивала в общежитие молодого парня, дипломированного инженера, который приехал на предприятие. Это был будущий директор авиационного завода Александр Пекарш. Лидия Карповна остается человеком позитивным, с хорошим юмором, с ней легко общаться внукам и правнукам, которые любят свою легендарную бабушку — долгожительницу. Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник поздравил Лидию Карповну с днем рождения, поблагодарил ее за достойно прожитую жизнь, воспитание детей, внуков, правнуков и правнучки.