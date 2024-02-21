«До −7 градусов и выше»: когда придет тепло в Новосибирск

Местами температура воздуха будет достигать до −13 градусов по Цельсию. Так, по прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС с 21 по 23 февраля еще сохраниться аномально холодная сохранится погода с минимальными температурами −35 градусов и ниже.
Однако, как сообщает портал «Яндекс. Погода», уже на выходных сибиряки ощутят потепление — в субботу, 24 февраля, днем температура воздуха будет в районе −13 градусов, а ночью — −23 градусов. Примерно такая же погода будет и в воскресенье. С понедельника, 26 февраля, в Новосибирскую область постепенно начнет возвращаться тепло — днем температура воздуха не опустится ниже −12 градусов, ночью — −19.
Во вторник днем будет — 10, а ночью — −11. А в среду столбик термометра уже покажет −7 градусов и выше. Ранее мы писали о том, что в Новосибирске на два дня ввели режим «черного неба».
Иван Быкадоров.