«До −7 градусов и выше»: когда придет тепло в Новосибирск

Однако, как сообщает портал «Яндекс. Погода», уже на выходных сибиряки ощутят потепление — в субботу, 24 февраля, днем температура воздуха будет в районе −13 градусов, а ночью — −23 градусов. Примерно такая же погода будет и в воскресенье. С понедельника, 26 февраля, в Новосибирскую область постепенно начнет возвращаться тепло — днем температура воздуха не опустится ниже −12 градусов, ночью — −19.