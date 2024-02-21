В Роспотребнадзоре назвали топ-5 подарков на 23 февраля

Специалисты красноярского ведомства составили рейтинг подарков для мужчин.
На первом месте оказались носки. Это классика, которая всегда будет необходима:
«Мы все знаем, как эти маленькие герои чудесным образом исчезают каждый раз, когда их нужно найти. Поэтому пара носков всегда будет кстати».
Лучше выбирать носки из натуральных волокон, учитывая размер ноги.
На втором месте нижнее белье. Это комфортно, стильно и полезно. В ведомстве советуют выбирать трусы с маркировкой ЕАС, чтобы товар был точно безопасным и качественным.
На третьем месте средства для белья. Главное — проверить сроки годности на товаре и маркировку.
На четвертом месте топа оказалась парфюмерия. В Роспотребнадзоре посоветовали проверять духи на качество — для этого нужно найти квадратный код маркировки и отсканировать его в приложении «Честный знак». Там будет указана вся информация.
На пятом месте оказались подарочные сертификаты. Это универсальный подарок. Вы сделали приятно, а мужчина сам выбрал, что ему по душе.