В Новосибирске назвали сумму женских трат на подарки коллегам на 23 Февраля

При этом треть опрошенных сибирячек вообще предпочли бы в этот день обойтись без подарка. И столько же вовсе не хотели бы отмечать праздник на работе. Тем не менее 93% коллективов областной столицы готовят поздравления и подарки для коллег в этом году.