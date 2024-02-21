В Новосибирске назвали сумму женских трат на подарки коллегам на 23 Февраля

Как правило, это не более 500 рублей в «общую кассу». К такому выводу пришли аналитики сервиса «Зарплата.ру».
При этом треть опрошенных сибирячек вообще предпочли бы в этот день обойтись без подарка. И столько же вовсе не хотели бы отмечать праздник на работе. Тем не менее 93% коллективов областной столицы готовят поздравления и подарки для коллег в этом году.
И в большинстве компаний это делается за счет женской части коллектива. Только в 36% случаев часть затрат берет на себе работодатель. 24% фирм полностью оплачивают подарки на 23 Февраля за свой счет.
Там, где подарки за свой счет покупает женская часть коллектива, на эти цели тратится обычно от 200 до 500 рублей с человека.
При этом в подготовке корпоратива участвует 75% женского коллектива, в том числе и потому что отказ от этого не приветствуется.
В 76% случаев компании ограничиваются фуршетом. И только 12% коллективов организовывают в этот день праздник в ресторане или кафе. 8% заказывают дополнительно артистов или музыкантов. Напитки и еда, в основном, оплачиваются в этом случае либо полностью женской частью коллектива, либо часть расходов все же берет на себя работодатель.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что арт-салют из 30 гаубичных залпов устроят в Новосибирске 23 февраля.