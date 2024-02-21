В Красноярском крае нашли сбежавшего из школы-интерната 14-летнего мальчика

В Краснотуранском районе Красноярского края нашли сбежавшего из Лебяжьевской школы-интерната 14-летнего мальчика. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».
Подросток ушёл из интерната вечером 20 февраля и направился к Красноярскому водохранилищу в сторону Республики Хакасия. Спасатели организовали поиски и нашли сбежавшего мальчика.
Мальчик доставлен в посёлок Лебяжье, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
С начала 2024 года спасателям поступили сообщения о 12 пропавших жителях края. Найти удалось 11 человек.