Минэкологии края намерено добиться закрытия котельной на Ломоносова

Жалобы от горожан на задымление от котельной в министерство поступают регулярно. Отметим, что данный объект принадлежит пассажирскому вагонному депо «Красноярск» АО «Федеральная пассажирская компания» и подлежит федеральному экологическому надзору.
В ходе мониторинга, специалисты установили превышения в зоне работы котельной по загрязняющим веществам: оксид углерода (до 1,24 ПДК), взвешенные частицы (до 2,78 ПДК), сероводород (до 1,5 ПДК), диоксид азота (до 1,06 ПДК), оксид азота (до 1,25 ПДК).
В Минэкологии края рассказали, что котельная не отапливает близлежащие жилые дома, а необходима только для нужд самого предприятия, она обеспечивает теплоснабжение зданий и сооружений пассажирского депо и прачечную, в которой проводится стирка, химическая чистка и дезинфекция съемного мягкого инвентаря пассажирских поездов.
«Ежегодный объем выбросов котельной составляет почти 180 тонн, при этом труба расположена невысоко, и весь дым попадает в окна домов, расположенных поблизости. Очевидно, что такой объект не должен работать в черте города. Несмотря на то, что котельная находится вне нашего надзора, инспекторы министерства работают в зоне действия объекта. Мы фиксируем превышения нормативов качества атмосферного воздуха, и это послужит основанием для направления в суд иска для приостановления деятельности котельной», — пояснил ситуацию министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Напомним, что в Красноярске, Ачинске и Назарово действует режим НМУ. В связи с чем, инспекторы Минэкологии края переведены на усиленный режим работы.
Сообщать о любых нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону круглосуточной горячей линии: 8−800−20−11−116.
Ознакомиться с текущей экологической ситуацией можно на сайте krasecology.ru или в мобильном приложении Krasecology.