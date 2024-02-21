Минэкологии края намерено добиться закрытия котельной на Ломоносова

«Ежегодный объем выбросов котельной составляет почти 180 тонн, при этом труба расположена невысоко, и весь дым попадает в окна домов, расположенных поблизости. Очевидно, что такой объект не должен работать в черте города. Несмотря на то, что котельная находится вне нашего надзора, инспекторы министерства работают в зоне действия объекта. Мы фиксируем превышения нормативов качества атмосферного воздуха, и это послужит основанием для направления в суд иска для приостановления деятельности котельной», — пояснил ситуацию министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.