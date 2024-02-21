Бастрыкин ждет доклад о сироте из Чулыма, оставшейся без жилья после пожара

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад после обращения сироты из Новосибирской области, которая осталась без квартиры после пожара. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
По данным ведомства, жительница Чулыма обратилась в центральный аппарат СК. Она рассказала, что в 2014 году ей дали квартиру как сироте. Однако спустя пять лет из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. В итоге остатки сгоревшего дома снесли. Новой квартиры девушке так и не предоставили.
Новосибирские следователи открыли уголовное дело по факту данной ситуации.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Геннадьевича Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов», — говорится в сообщении.
Напомним, глава СК проверит жалобу сибирячки, потерявшей ребенка на 5-м месяце.