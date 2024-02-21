Бастрыкин ждет доклад о сироте из Чулыма, оставшейся без жилья после пожара

По данным ведомства, жительница Чулыма обратилась в центральный аппарат СК. Она рассказала, что в 2014 году ей дали квартиру как сироте. Однако спустя пять лет из-за короткого замыкания в доме произошел пожар. В итоге остатки сгоревшего дома снесли. Новой квартиры девушке так и не предоставили.