Минус 6 кг за месяц: чем могут обернуться марафоны для казахстанцев, желающих похудеть

Еще одна распространенная уловка блогеров — «ешь и не толстей». Такие «специалисты» предлагают своим подписчикам есть сколько хочешь, не сидеть на диете и не голодать. При этом они гарантируют, что цифра на весах будет неумолимо снижаться.