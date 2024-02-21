Разлив воды на дороге устранили на улице Безбокова в Иркутске

В ночь с 20 на 21 февраля в Иркутске устраняли коммунальную аварию на улице Безбокова в Свердловском районе. В 0:33 21 февраля на пульт Единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в районе дома номер 8 вода вышла на проезжую часть.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, на место аварии оперативно прибыли дорожные инспекторы и сотрудники «Водоканала». Как оказалось, компания-подрядчик, нанятая организацией для очистки снега вокруг здания, повредила поливочный кран, что и привело к разливу воды.
Течь оперативно устранили, и сотрудники коммунальных служб провели очистку и обработку проезжей части противогололёдными материалами. Автомобилистов просят быть осторожными при проезде указанного участка.