Разлив воды на дороге устранили на улице Безбокова в Иркутске

В ночь с 20 на 21 февраля в Иркутске устраняли коммунальную аварию на улице Безбокова в Свердловском районе. В 0:33 21 февраля на пульт Единой диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в районе дома номер 8 вода вышла на проезжую часть.