Космический экипаж с кузбассовцем на борту ушёл на карантин перед полётом

По данным Роскосмоса, экипаж миссии Crew-8 с мысковчаниным Александром Гребенкиным в составе ушёл на карантин.
«Наш космонавт вместе с коллегами по экипажу Crew-8 — астронавтами Майклом Барраттом, Мэтью Домиником и Джанетт Эппс — ушли в пятницу на двухнедельный карантин перед стартом к МКС. Его соблюдение поможет обеспечить здоровье экипажа, а также защитить тех, кто уже находится на станции», — пишут сотрудники Роскосмоса.
Старт корабля состоится не ранее 1 марта в 08.04 по московскому времени.
Александр Гребёнкин мечтал стать космонавтом с 6 лет. kuzbass.aif.ru рассказывал о детстве и юности знаменитого мысковчанина.