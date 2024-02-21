Космический экипаж с кузбассовцем на борту ушёл на карантин перед полётом

«Наш космонавт вместе с коллегами по экипажу Crew-8 — астронавтами Майклом Барраттом, Мэтью Домиником и Джанетт Эппс — ушли в пятницу на двухнедельный карантин перед стартом к МКС. Его соблюдение поможет обеспечить здоровье экипажа, а также защитить тех, кто уже находится на станции», — пишут сотрудники Роскосмоса.