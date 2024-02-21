Хабаровский «СКА-Нефтяник» в гостях выиграл у заполярного «Мурмана»

В Мурманске состоялся очередной матч по хоккею с мячом Чемпионата России среди команд Суперлиги. На своем льду местный «Мурман» принимал «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. К началу игры «кабаны» подошли на четвертом месте в турнирной таблице, «Мурман» же — лишь на 12-м месте, однако, согласно статистике, именно дома северяне играют крайне неуступчиво, поэтому заранее исход матча предугадать было нельзя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
И, в подтверждение прошлого опыта, на пятой минуте матча хозяева поразили ворота хабаровского голкипера Григория Лапина. Дальневосточники встрепенулись и быстро взяли игру под свой контроль. Максим Рязанов дважды отличился после розыгрышей стандартных положений. Используя свое превосходство в скорости, «кабаны» уже до перерыва дали понять, что проигрывать они не намерены. На отдых команды ушли при счете 1:4 в пользу хабаровчан.
— Это был мой первый матч в качестве тренера. Было, конечно, очень волнительно, но я благодарю команду. Вскрывать оборону «Мурмана» было непросто, но сегодня у нас была хорошая работа, — прокомментировал главный тренер «СКА-Нефтяника» Василий Грановский.
Следующую игру «СКА-Нефтяник» проведет в Казани, где 23 февраля встретится с местным «Ак Барс-Динамо».