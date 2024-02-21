Хабаровский «СКА-Нефтяник» в гостях выиграл у заполярного «Мурмана»

В Мурманске состоялся очередной матч по хоккею с мячом Чемпионата России среди команд Суперлиги. На своем льду местный «Мурман» принимал «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. К началу игры «кабаны» подошли на четвертом месте в турнирной таблице, «Мурман» же — лишь на 12-м месте, однако, согласно статистике, именно дома северяне играют крайне неуступчиво, поэтому заранее исход матча предугадать было нельзя, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

И, в подтверждение прошлого опыта, на пятой минуте матча хозяева поразили ворота хабаровского голкипера Григория Лапина. Дальневосточники встрепенулись и быстро взяли игру под свой контроль. Максим Рязанов дважды отличился после розыгрышей стандартных положений. Используя свое превосходство в скорости, «кабаны» уже до перерыва дали понять, что проигрывать они не намерены. На отдых команды ушли при счете 1:4 в пользу хабаровчан.

Во втором тайме хоккеисты «СКА-Нефтяника» стали действовать в экономном режиме, но при этом не забывали показывать техническое мастерство. Хотя «Мурман» смог огрызнуться на 68-й минуте и забил свой второй мяч, оказавшийся для хозяев последним, гости довели счёт в матче до победных 2:7. После игры на севере положение «кабанов» в турнирной таблице не изменилось: от третьей строчки армейцев отделяет всего одно очко..