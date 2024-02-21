В Иркутском гидрометеорологическом техникуме открыли Парту Героя в честь выпускника техникума Бориса Халбаева, который погиб в зоне СВО. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Мы гордимся тем, что среди студентов наших колледжей и техникумов есть герои, такие, как как Борис. Теперь он будет служить примером нынешним студентам, — отметила заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович.
Борис поступил в техникум в 2017 году. Учился на специальности «Метеорология». Одногруппники и педагоги вспоминают его как доброго и целеустремленного студента. Он погиб в июле 2023 года. Награжден орденом Мужества посмертно.
В ноябре 2022 года школы региона присоединились к проекту «Парта Героя» Всего в 2022 −2023 годах в Иркутской области было открыто более 550 таких памятных объектов.