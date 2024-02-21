В Хабаровске построят новый корпус противотуберкулезного диспансера

В Хабаровске идет строительство платного корпуса противотуберкулезного диспансера. В региональном правительстве сообщают, что работы завершатся в этом году. На днях его проинспектировали сотрудники минстроя.
Сейчас в здании проходит внутренняя отделка помещений, идет подготовка к прокладке внутренних коммуникаций, устройству полов и стен из керамической плитки, установке вентиляции, электроснабжения и водоснабжения с канализацией.
Строительство закончится уже в этом году. Подрядчик купил лифты, сейчас идет их установка. На объекте работают 160 человек. Кроме того, закупают отечественное медоборудование. Общая стоимость работ — полтора миллиарда рублей.
После возведения нового корпуса врачи смогут использовать передовые технологии для лечения туберкулеза шире. Здесь смогут проводить операции и диагностику современными методами.