В Пермском крае температура воздуха опустится до −25°С

Это произойдёт в ночь с 21 на 22 февраля.
«На севере региона ожидается небольшой снег. Он возможен и на юге. Ветер юго-западный, умеренный. На юге столбик термометра может упасть при прояснениях до −25… −20°С, на севере — до −7°С. Днём воздух прогреется до −10… −5°С», — рассказали в ЦГМС.
В Перми в ночь на 22 февраля обещают −16… −14°С, днём — −9… −7°С.
23 и 24 февраля под влиянием антициклона осадки прекратятся повсюду, кроме северо-восточных округов. Ночью будет −18… −13°С. На юге столбик термометра вновь может упасть до −25… −20°С, днём потеплеет до −10… −5°С. В Перми ночью −18… −16°С, днём −8… −6°С.
25 февраля ожидается слабый снег. Ночью будет −18… −13°С, в Перми около −14°С. Днём воздух прогреется до −5… −0°С.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Вае был достигнут температурный минимум. Столбик термометра там упал до −38,5° в ночь на 17 февраля. Также низкие температуры наблюдались в Осе, Чёрмозе и некоторых других территориях.