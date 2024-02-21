В Пермском крае температура воздуха опустится до −25°С

«На севере региона ожидается небольшой снег. Он возможен и на юге. Ветер юго-западный, умеренный. На юге столбик термометра может упасть при прояснениях до −25… −20°С, на севере — до −7°С. Днём воздух прогреется до −10… −5°С», — рассказали в ЦГМС.