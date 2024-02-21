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Резкое похолодание пришло в Свердловскую область

Резкое похолодание до −25 градусов пришло в Свердловскую область. По данным Уралгидрометцентра, в ближайшие дни морозная погода будет наблюдаться только по ночам.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

Причиной похолодания стал арктический антициклон, который сейчас простирается от Байкала до Урала. «В ближайший период антициклон удержит позиции и даже пополнится новым ядром, приближающимся с запада», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Согласно прогнозам, морозная погода сохранится до 24 февраля. По ночам будет от −19 до −24 градусов. Днем будет относительно тепло — от −7 до −12 градусов. В последние дни месяца возможны плюсовые температуры. Как напоминает УралПолит.Ru, синоптики предсказывают потепление уже в начале марта.