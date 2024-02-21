Резкое похолодание пришло в Свердловскую область

Согласно прогнозам, морозная погода сохранится до 24 февраля. По ночам будет от −19 до −24 градусов. Днем будет относительно тепло — от −7 до −12 градусов. В последние дни месяца возможны плюсовые температуры. Как напоминает УралПолит.Ru, синоптики предсказывают потепление уже в начале марта.