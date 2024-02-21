В Башкирии снова прогнозируют температурные качели от −3° до −32°

В ближайшие три дня в Башкирии синоптики прогнозируют температурные качели. Днем столбик термометра будет подниматься до −3°, ночью опускаться до −32°. Существенных осадков в эти дни не ожидается.
Так, по данным Башгидромета, 21 февраля, днем температура воздуха составит −12,-17°, в горных районах будет теплее — до −7°.
В четверг, 22 февраля, ночью похолодает до −20,-25°, местами до −27,-32°. Днем потеплеет до −10,-15°. В горных районах ожидается −3,-8°.
В пятницу, 23 февраля, ночью сохранятся морозы до −20,-25°, местами будет −27,-32°. В дневное время температура воздуха составит −10,-15°, в горных районах −3,-8°.