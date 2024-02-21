Специалисты озвучили данные по заболеваемости ОРВИ в Приморье

В Приморском крае за период с 12 по 18 февраля отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога почти на 16% среди общего населения. Однако стоит выделить отдельную возрастную группу — приморцы в возрасте от 15 лет и старше, у которых отмечается увеличение заболеваемости на 19%, сообщили ИА PrimaMedia в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.