Специалисты озвучили данные по заболеваемости ОРВИ в Приморье

В Приморском крае за период с 12 по 18 февраля отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемического порога почти на 16% среди общего населения. Однако стоит выделить отдельную возрастную группу — приморцы в возрасте от 15 лет и старше, у которых отмечается увеличение заболеваемости на 19%, сообщили ИА PrimaMedia в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Специалисты рекомендовали соблюдать меры профилактики, особенно в преддверии предстоящих длительных выходных, чтобы предотвратить заболевание.
Главный специалист отдела эпиднадзора Марина Шикалова подчеркнула стабильность ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приморье. По данным лабораторных исследований Центра гигиены и эпидемиологии, в Приморье за отчетную неделю выявлены риновирус, парагрипп, метапневмовирус, РС-вирус, аденовирус, а также несколько случаев вируса гриппа и COVID-19.
Были отмечены случаи полного закрытия образовательного процесса в детском саду Кировского района, а также частичное приостановление образовательного процесса в нескольких группах детских садов и школ различных районов.