Кузбассовцы будут обмениваться опытом в различных сферах с Донецком

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ главы Кузбасса и ДНР подписали соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. На шахту в ДНР из Новокузнецка уже отправили первый дизелевоз ZIM-120 в рамках прошлых соглашений.
«Сейчас Донбасс вливается в большую семью регионов России. И мы чувствуем поддержку. Это даёт возможность развиваться республике в области энергетики, угольной отрасли и в других направлениях», — сказал глава ДНР Денис Пушилин.
Так, регионы договорились о расширении торгово-экономических связей, взаимодействии в инвестиционной и инновационной деятельности, в обмене информацией в здравоохранении, организации совместных научных исследований и семинаров.
Помимо этого, Кузбасс и ДНР будут изучать опыт друг друга в создании комфортной среды для инвалидов, заниматься патриотическим воспитанием и работать над проектами культуры и спорта, туризма, образования, экологии и других. Стороны также будут помогать организовывать семинары, конференции, выставки, форумы, конкурсы в Кемеровской области и Донецке.