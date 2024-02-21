Кузбассовцы будут обмениваться опытом в различных сферах с Донецком

Помимо этого, Кузбасс и ДНР будут изучать опыт друг друга в создании комфортной среды для инвалидов, заниматься патриотическим воспитанием и работать над проектами культуры и спорта, туризма, образования, экологии и других. Стороны также будут помогать организовывать семинары, конференции, выставки, форумы, конкурсы в Кемеровской области и Донецке.