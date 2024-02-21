В Хабаровске начинается строительство нового православного храма

В Хабаровске на территории краевой клинической больницы им. профессора Сергеева начинается строительство храма. Землю под его строительство выдали по распоряжению губернатора Михаила Дегтярева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ближайшее время на ней начнут возводить ограждение, затем приступят к отсыпке и выравниванию поверхности.
— Храм нужен и некоторым врачам, пациентам, их родственникам. Больницы — это то место, где нужны ум, физическая сила и духовность. Бывают ситуации, когда устал, не знаешь, где взять сил на то, чтобы выполнить ту или иную задачу. Поэтому храм здесь необходим. Он поможет обрести душевное равновесие и найти в себе те силы, о существовании которых человек даже не догадывался, — рассказала заместитель главного врача КГБУЗ «Краевая клиническая больница» им. профессора С. И. Сергеева Ольга Молчанова.
Здание возведут по классической технологии — из круглого бревна. Строительство храма благословил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Несмотря на то, что здание расположится на территории больницы, доступ к нему будет открыт.
— В храме также будет алтарь, притворы и все необходимое для совершения всех богослужений, таинств вплоть до венчания. Поэтому все, кому необходимо, смогут прийти в этот храм за помощью и отдохновением, — отметил протоиерей, настоятель храма преподобного Серафима Саровского Виталий Кудря.
По завершении строительства храму присвоят имя святителя Луки, архиепископа Крымского — в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого — профессора медицины, знаменитого хирурга и учёного, причисленного к лику святых. Именно ему молятся о выздоровлении больных.