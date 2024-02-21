В Хабаровске начинается строительство нового православного храма

— Храм нужен и некоторым врачам, пациентам, их родственникам. Больницы — это то место, где нужны ум, физическая сила и духовность. Бывают ситуации, когда устал, не знаешь, где взять сил на то, чтобы выполнить ту или иную задачу. Поэтому храм здесь необходим. Он поможет обрести душевное равновесие и найти в себе те силы, о существовании которых человек даже не догадывался, — рассказала заместитель главного врача КГБУЗ «Краевая клиническая больница» им. профессора С. И. Сергеева Ольга Молчанова.