Ещё одну «Парту Героя» открыли в Хабаровском крае

«Парту Героя» открыли в школе № 2 поселка Ванино. Увековечили в школе имя участника специальной военной операции Дмитрия Шириханова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».
19 июля прошлого года Дмитрий ушел добровольцем на СВО из города Туапсе, где жил с семьей. Его назначили командиром мотострелкового взвода. Во время штурма одной из высот Дмитрий организовал оборону и не допустил прорыва украинских ВСУ, отправив своих бойцов в безопасное место. Он пять часов, прикрывая своих товарищей, вызывал огонь на себя и вел ответную стрельбу.
Дмитрий погиб 18 августа 2023 года. За мужество и героизм получил звание Героя России посмертно, а в городе Туапсе его портрет изобразили на фасаде школы № 11.
Почтили память Героя родные и одноклассники, ученики и преподаватели школы, представители администрации и «Единой России».
«Горжусь тем, что Ванинская земля воспитала героя. За этим подвигом — семья Дмитрия, которая помогала ему и поддерживала в решении пойти добровольцем в зону проведения специальной военной операции. За этим подвигом — труд учителей и наставников, прививших любовь к Отечеству и готовность пожертвовать собой ради блага родной страны и соотечественников», — подчеркнул глава Ванинского муниципального района, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Нагорняк.
Напомним, проект «Парта Героя» реализуется с 2020 года в рамках народной программы «Единой России». Его цель — напомнить учащимся о земляке, совершившем доблестный поступок, проявившем личное мужество и готовность к самопожертвованию. В Хабаровском крае открыто уже 64 таких Парты.