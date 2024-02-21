Ещё одну «Парту Героя» открыли в Хабаровском крае

19 июля прошлого года Дмитрий ушел добровольцем на СВО из города Туапсе, где жил с семьей. Его назначили командиром мотострелкового взвода. Во время штурма одной из высот Дмитрий организовал оборону и не допустил прорыва украинских ВСУ, отправив своих бойцов в безопасное место. Он пять часов, прикрывая своих товарищей, вызывал огонь на себя и вел ответную стрельбу.