Все больше хабаровских семей участвует в викторине #ВсейСемьей27

Семьи Хабаровского края могут поучаствовать в викторине #ВсейСемьей с главным призом — автомобилем, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Напомним, викторина приурочена к Году семьи в России и проходит под эгидой федерального проекта «Всей семьей». Принять в ней участие могут жители региона в возрасте от 18 лет, для этого необходимо ответить на несколько простых вопросов.
Анкеты уже начали распространять через волонтеров организации «Точка Роста» и другие общественные организации. Их необходимо заполнить и сдать в пункты приема с 15 по 17 марта.
В викторине участвуют известные люди Хабаровского края.
«Мы участвуем в викторине с женой, и уже заполнили анкеты. Считаю, что такие викторины позволяют обратить внимание на развитие семейных ценностей, вовлечь большое количество людей и в первую очередь молодежи. На мой взгляд, это отличная инициатива, спасибо организаторам», — сказал председатель комитета Дальневосточной торгово-промышленной палаты Хабаровского края по поддержке и развитию предпринимательства, член общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Никита Божок.
30 марта случайным образом через генератор случайных цифр будут определены победители, которые получат подарки. Всего их подготовлено 30 тысяч, это подарочные сертификаты от 1 до 4 тысяч рублей в онлайн-магазинах главным подарком станет современный автомобиль.