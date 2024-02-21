Все больше хабаровских семей участвует в викторине #ВсейСемьей27

«Мы участвуем в викторине с женой, и уже заполнили анкеты. Считаю, что такие викторины позволяют обратить внимание на развитие семейных ценностей, вовлечь большое количество людей и в первую очередь молодежи. На мой взгляд, это отличная инициатива, спасибо организаторам», — сказал председатель комитета Дальневосточной торгово-промышленной палаты Хабаровского края по поддержке и развитию предпринимательства, член общественного совета при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Никита Божок.