Стало известно, как работает почта 23 февраля 2024 в Иркутске. Если вы хотите получить или забрать посылку в День защитника Отечества, то стоит подождать или прийти днем ранее. В праздничный день у учреждения выходной.
Как работает почта 23 февраля 2024 в Иркутске
— Кроме того, почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением социального фонда России, — говорят в учреждении.
22 февраля почта закроется на час раньше, чем обычно. А 24 числа почтовые отделения будет работать в обычном режиме.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что с железнодорожных путей ВСЖД убрано более 800 тысяч кубометров снега.