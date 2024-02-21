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Как работает почта 23 февраля 2024 в Иркутске

Почта в Иркутске не будет работать 23 февраля.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как работает почта 23 февраля 2024 в Иркутске. Если вы хотите получить или забрать посылку в День защитника Отечества, то стоит подождать или прийти днем ранее. В праздничный день у учреждения выходной.

Как работает почта 23 февраля 2024 в Иркутске

— Кроме того, почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением социального фонда России, — говорят в учреждении.

22 февраля почта закроется на час раньше, чем обычно. А 24 числа почтовые отделения будет работать в обычном режиме.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что с железнодорожных путей ВСЖД убрано более 800 тысяч кубометров снега.

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