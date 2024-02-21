Москвичи назвали своих детей в честь сибирской реки Енисей

Отметим, что самыми популярными именами у мальчиков за 2023 год стали: Максим — так назвали мальчиков 1688 раз, Лев — 1678, Артём — 1528, Марк — 1502, Матвей — 1456. А среди девочек лидируют следующие имена: Анна — 1933 раза, Мария — 1758, Ева — 1520, Виктория — 1351, Варвара — 1277.