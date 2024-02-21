Хабаровские школы будут отремонтированы по решению Владимира Путина

Федеральная программа капитального ремонта школ реализуется по поручению главы госудаства. В федеральном бюджете на её реализацию предусмотрено свыше 315 миллиардов рублей. В российских регионах уже отремонтировано 4466 школьных зданий, до конца 2026 года планируется провести капитальный ремонт более 7300 зданий, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы Кремля.
— За два года вместе с субъектами Федерации мы привели в порядок уже более четырёх тысяч школьных зданий. Это означает, что не менее миллиона восьмисот тысяч детей стали учиться в современных, комфортных условиях. Причём особое внимание уделяем развитию материально-технической базы образования в сельской местности — это безусловный приоритет программы, значимый фактор обеспечения справедливости и равенства возможностей для молодёжи, — отметил на встрече с педагогами президент России Владимир Путин.
Что касается Хабаровского края, то по данной программе в регионе отремонтировано порядка 35 школ. Отмечается, что в двух их них — в хабаровской школе № 13 и школе пос. Горный Солнечного района — работы уже начались. Еще 6 образовательных учреждений Ванинского, Верхнебуреинского, Николаевского районов и района имени Лазо, в том числе краевую школу-интернат № 9, отремонтируют в этом году. Работы там начнутся в мае-июне, и основная их часть будет выполнена во время летних каникул.
На реализацию программы модернизации школ из федерального, краевого и муниципального бюджетов запланировано направить 4,17 млрд рублей. В школах отремонтируют фундаменты, цоколь и отмостки, кровли, потолки, междуэтажные перекрытия и полы, а также входные группы, лестницы и внутренние помещения.
— Программа не ограничивается ремонтом, комплекс мероприятий также включает в себя оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. Все это позволит создать в учреждениях комфортную и современную образовательную среду, — отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Наблюдение за ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок оборудования будут вести штабы общественного контроля. К этой работе привлекут педагогов, родителей и школьников.
Президент продолжает масштабную перезагрузку ключевых сфер жизни в российских регионах, таких как образование, здравоохранение, благоустройство, дорожное строительство. Владимир Путин в очередной раз показал, что в центре государственной политики находится именно человек. Поэтому президент держит на личном контроле реализацию таких программ как капитальный ремонт школ и публично фиксирует, какие изменения должны быть на местах. В Хабаровском крае по президентской программе уже сданы подобные объекты и они полностью соответствуют тем требованиям, которые обозначает Путин в своих выступлениях. Очевидно, что в ближайшем будущем по всему краю появятся подобные школы, которые позволят детям учится в современных условиях и с качественным оборудованием.