Хабаровские школы будут отремонтированы по решению Владимира Путина

Президент продолжает масштабную перезагрузку ключевых сфер жизни в российских регионах, таких как образование, здравоохранение, благоустройство, дорожное строительство. Владимир Путин в очередной раз показал, что в центре государственной политики находится именно человек. Поэтому президент держит на личном контроле реализацию таких программ как капитальный ремонт школ и публично фиксирует, какие изменения должны быть на местах. В Хабаровском крае по президентской программе уже сданы подобные объекты и они полностью соответствуют тем требованиям, которые обозначает Путин в своих выступлениях. Очевидно, что в ближайшем будущем по всему краю появятся подобные школы, которые позволят детям учится в современных условиях и с качественным оборудованием.