В Красноярском крае закрывают дороги из-за морозов

По данным ГИБДД по Красноярскому краю, из-за погодных условий утром 21 февраля ввели ограничение на дороге Норильск-Алыкель. Проезд разрешен только для спецтехники и автобусов, следующих по маршруту 31 и 33.
«В настоящий момент на данном участке температура воздуха держится на отметке −17С, ветер достигает до 20 м/с, а также наблюдается снег и метель», — сказано в сообщении.
Также ограничение ввели для всех типов транспорта на дороге Дудинка — Алыкель. Там температура воздуха держится на отметке −16 градусов, скорость ветра достигает 20 м/с, на дороге низовая метель и снегопад.