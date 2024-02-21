В Красноярском крае «Ленту» уличили в продаже колбасы с плесенью

Об этом факте сообщили в Роспотребнадзоре.
Опасный продукт обнаружила покупательница. Причем срок годности у заплесневелой колбасы не истек, но герметичность ее упаковки была нарушена.
По сообщению женщины оперативно провели выездную проверку. Как рассказали в Роспотребнадзоре, информация подтвердилась:
«За продажу колбасы с плесенью ООО “Лента” объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».
Кроме того, продавец снял с реализации 8 палок колбасы с нарушенной герметичностью упаковки общим весом 3,5 кг.