Главе СК доложили о деле школьников, которые избили ветерана СВО, и о жестокости мигрантов

Главе СК России также доложили о том, как ведутся расследования дел по факту нападения собак на людей в разных регионах. Один такой случай произошел в Хабаровске 14 февраля. Около семи псов, часть из которых была с бирками на ушах, напали на 25-летнего парня. У него снят скальп, раны по всему телу. Молодой человек помнит, как псы повалили его на землю и начали буквально поедать заживо.