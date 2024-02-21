Главе СК доложили о деле школьников, которые избили ветерана СВО, и о жестокости мигрантов

«В начале совещания глава СК России заслушал доклады о преступлениях, совершенных мигрантами. Председатель Следственного комитета отметил, что ситуация с преступностью мигрантов не улучшается, в последнее время участились факты происшествий с иностранными гражданами, а жестокие насильственные преступления получают большое распространение», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Только на оперативном совещании в СК Александру Бастрыкину доложили о пяти тяжких преступлениях, которые совершили мигранты из Таджикистана и Азербайджана в России. Среди них убийство матери и дочери, насильственные действия сексуального характера и нападения на прохожих.
В Приморском крае в этом году несколько подростков напали на участника СВО. Они ворвались в его квартиру, избили и ограбили. И. о. главы СК в регионе отчитался о расследовании дела. Сейчас все четверо школьников под арестом. В СИЗО их отправил суд по ходатайству следствия.
Главе СК России также доложили о том, как ведутся расследования дел по факту нападения собак на людей в разных регионах. Один такой случай произошел в Хабаровске 14 февраля. Около семи псов, часть из которых была с бирками на ушах, напали на 25-летнего парня. У него снят скальп, раны по всему телу. Молодой человек помнит, как псы повалили его на землю и начали буквально поедать заживо.
Ранее сообщалось о нападении детей на ветерана СВО в Уссурийске. Ученики 9-го класса пришли домой к мужчине и требовали вернуть некий долг. Когда поняли, что денег не дождутся, устроили беспредел, который еще и снимали на видео.