Во время Большой научной экспедиции в Красноярском крае обнаружили неизвестного ранее жука

В них приняли участие ученые, экологи, представители федеральных и региональных органов власти, «Норникеля» и российских природных заповедников. Мероприятие прошло в парке «Зарядье» и стало частью программы большого художественно-просветительского проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции».
Большая научная экспедиция стартовала в 2022 году — исследования прошли в Красноярском и Забайкальском краях, в Мурманской области. В 2023 году в работах задействовали более 100 ученых Российской академии наук, а также специалисты других институтов. Во время исследований увидели большое разнообразие флоры и фауны на обследуемой территории: они обнаружили 1 371 вид ключевых групп организмов. В наземных экосистемах зарегистрировано 1 039 видов, а в водных — 332. В изучаемых территориях нашли 32 охраняемых вида растений и животных. Были в ходе исследований и научные открытия. Специалисты обнаружили в районе Большого Норильска неизвестного ранее жука.
Также специалисты проанализировали процессы миграции тяжелых металлов из отвалов пород, уточнили границы поясов воздействия и данные предыдущего года исследований. В наземных экосистемах радиус зоны воздействия объектов компании составил до 10 км, местами 15 км, заключили исследователи.
«Большая научная экспедиция в 2023 году подтвердила либо опровергла теории и гипотезы, которые были на первом этапе. Сейчас можно говорить уже о системности этих исследований. Нужно продолжать их дальше для того, чтобы у компании была научно обоснованная уверенность в том, что нам нужно делать, чтобы поддерживать биоразнообразие и сводить к минимуму воздействие наших предприятий на природу», — отметил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.
Компания ведет системную работу в области поддержки и сохранения объектов окружающей среды, стратегия «Норникеля» направлена в том числе на снижение негативного воздействия на природные экосистемы и их биоразнообразие.
«Исследования помогли нам получить действительно интересный научный результат, который можно будет внедрить в практику бережного природопользования и охраны природы в зоне деятельности крупных промышленных предприятий, таких как “Норникель”. Наблюдения необходимо продолжать, потому что арктическая экосистема очень большая и медленно развивается по принципу волн. Для того чтобы засечь эти волны, нужны длительные и масштабные по охвату научные исследования», — сказал руководитель исследований, член-корреспондент РАН Виктор Глупов.
Полученные учеными данные лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие, а также будут использоваться для разработки программ по его сохранению и мониторингу.