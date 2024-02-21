Во время Большой научной экспедиции в Красноярском крае обнаружили неизвестного ранее жука

«Большая научная экспедиция в 2023 году подтвердила либо опровергла теории и гипотезы, которые были на первом этапе. Сейчас можно говорить уже о системности этих исследований. Нужно продолжать их дальше для того, чтобы у компании была научно обоснованная уверенность в том, что нам нужно делать, чтобы поддерживать биоразнообразие и сводить к минимуму воздействие наших предприятий на природу», — отметил вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.