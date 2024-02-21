«Капризный малыш»: как течение Эль-Ниньо отразится на климате Приморья

Во второй половине года на климат в Приморье может оказать влияние Эль-Ниньо (в переводе с испанского «младенец», «мальчик») — теплое течение, оказывающее влияние на потепление поверхности восточной части Тихого океана. Как природное явление отразится на погоде в Приморье корр. ИА PrimaMedia рассказал ведущий научный сотрудник Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимир Крохин.
Как пояснил специалист, Эль-Ниньо возникает с периодичностью примерно раз в три года и при определенных условиях может влиять на температурные аномалии.
«Допустим, южные территории, они прогреваются больше, чем обычно. Это может привести к учащению различных опасных явлений — осадки больше, ветер сильнее. Такие явления могут проявить себя, например, при очередном выходе циклона», — рассказывает Владимир Крохин.
«Скорее всего, впереди нас ждут метели, но общий фон температур будет выше», — уточнил ведущий научный сотрудник.
Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Эль-Ниньо с вероятностью 90% проявит себя во втором полугодии. Как отметил метеоролог, явление могло оказать влияние на наводнения в Приморском крае.