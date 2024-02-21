В Прокопьевске отремонтировали загородный лагерь, которому 92 года

Прокопьевский загородный лагерь «Олимпиец», которому исполнилось 92 года, отремонтировали и оснастили по федеральной программе. Учреждение за время своей работы приняло несколько поколений прокопчан — одним из первых отдыхающих лагеря был космонавт Борис Волынов.
В новых корпусах, которые рассчитаны на 48 мест каждый, оборудовали зоны с душевой и туалетом и создали условия для отдыха детей-инвалидов. Сам «Олимпиец» тематически оформили: создали экологическую аллею и аллею Первых, установили стенды об истории лагеря и спортсменах-победителях.
Дети могут здесь отдыхать круглый год: на базе лагеря планируют проводить профильные образовательные смены по физкультурно-спортивному, техническому, естественно-научному, художественному, социально-гуманитарному, военно-патриотическому направлениям. В лагере организованы медиацентр, студия керамики и секция по управлению дронами.