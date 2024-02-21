В Прокопьевске отремонтировали загородный лагерь, которому 92 года

В новых корпусах, которые рассчитаны на 48 мест каждый, оборудовали зоны с душевой и туалетом и создали условия для отдыха детей-инвалидов. Сам «Олимпиец» тематически оформили: создали экологическую аллею и аллею Первых, установили стенды об истории лагеря и спортсменах-победителях.