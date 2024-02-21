Из Бурятии в Иркутск выполняются два эпизодических рейса

Спрос на авиарейс Иркутск — Улан-Удэ — Иркутск значительно превышает предложение. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
— Самолет летает ежедневно, но билеты обычно нужно приобретать заранее. Одна из авиакомпаний вводит два утренних рейса в областную столицу, — говорит Дмитрий Гармаев.
Однако рейсы ставятся эпизодически, чтобы вывести растущий поток, поэтому, чтобы улететь из Бурятии в Иркутск, следует заранее позаботиться о покупке билетов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как работает почта 23 февраля в Иркутске.