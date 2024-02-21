Главные новости за 20 февраля

200 лет назад родился Жансе Пьер Жюль Сезар, французский астроном, член Парижской АН (1873), член Лондонского королевского общества (1875). Особую известность получил в 1868 году, когда во время наблюдений полного солнечного затмения в Индии 18 августа 1868 года, воспользовавшись спектроскопом для наблюдений спектра солнечных протуберанцев, открыл способ ежедневного исследования солнечного края. Умер в 1907 году.