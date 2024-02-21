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Главные новости за 20 февраля

Главные новости Беларуси в период с 20 по 22 февраля 2024 года.
Источник: Reuters

ВЧЕРА

Лукашенко провел расширенное совещание с силовиками на тему национальной безопасности.

В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов.

Видеть комплексно, на перспективу. Кочанова провела совещание с ректорами вузов Минска.

Беспилотники, мигранты, очереди грузовиков. Глава ГПК доложил Лукашенко об обстановке на границе.

Кубраков: экстремизм и терроризм превратились в одну из самых опасных проблем.

Генпрокурор Беларуси прогнозирует еще большую радикализацию деструктивных сил.

Предприятия «Беллегпрома» в 2023 году увеличили экспорт в Китай на более чем 60%.

МАРТ пояснил новые механизмы работы и основные изменения при проведении госзакупок.

Казахстан отменил туристский сбор с граждан стран ЕАЭС.

«Для будущих медиков созданы идеальные условия». Иванец встретился с коллективом и студентами БГМУ.

СЕГОДНЯ

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Противодействие незаконному обороту наркотиков и ответственность за распространение». Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Путешествуем по Беларуси: популярные маршруты и необычные места Могилевской области». Начало в 15.00.

Выставка «Беларусь освобожденная: завет 1944-го», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 25 февраля в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка «Салют над Невой», посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, будет работать до 29 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Экспозицию разместили на первом этаже в Музее обороны Брестской крепости. Вниманию посетителей представлены 27 баннеров, на которых изображены фотоснимки, документы, отражающие период блокады и освобождения Ленинграда.

В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.

ЗАВТРА

Международный день поддержки жертв преступлений. В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».

200 лет назад родился Жансе Пьер Жюль Сезар, французский астроном, член Парижской АН (1873), член Лондонского королевского общества (1875). Особую известность получил в 1868 году, когда во время наблюдений полного солнечного затмения в Индии 18 августа 1868 года, воспользовавшись спектроскопом для наблюдений спектра солнечных протуберанцев, открыл способ ежедневного исследования солнечного края. Умер в 1907 году.

100 лет назад родился Никитина Александра Петровна (Россия), белорусский деятель любительского искусства, хормейстер, заслуженный работник культуры Беларуси. В 1941—1959 годах руководитель коллективов художественной самодеятельности, с 1959 года — Минского народного хора народной песни Дворца культуры и техники автозавода. Умерла в 1997 году.

85 лет назад родился Бобков Владимир Андреевич, белорусский историк, политолог, доктор исторических наук (1978), профессор (1983), член-корреспондент НАН Беларуси (1989), заслуженный деятель науки Беларуси (1999). Автор работ по проблемам истории, партийного строительства КПСС и КПБ, политологии. Исследователь в области истории создания и функционирования в современном белорусском обществе политических партий и движений. Автор свыше 150 научных работ.

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