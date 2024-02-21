Главные новости за 20 февраля

ВЧЕРА
Лукашенко провел расширенное совещание с силовиками на тему национальной безопасности.
Лукашенко предупредил о готовящейся западными спецслужбами провокации в Польше.
В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах депутатов.
Более 6,9 млн граждан включены в списки для голосования на выборах депутатов.
Видеть комплексно, на перспективу. Кочанова провела совещание с ректорами вузов Минска.
Кочанова: от каждого из нас зависят мир и спокойствие на родной земле.
Беспилотники, мигранты, очереди грузовиков. Глава ГПК доложил Лукашенко об обстановке на границе.
Кубраков: экстремизм и терроризм превратились в одну из самых опасных проблем.
Генпрокурор Беларуси прогнозирует еще большую радикализацию деструктивных сил.
Заяц: депутаты должны способствовать консолидации белорусского общества.
Глава МИД Беларуси Алейник
Предприятия «Беллегпрома» в 2023 году увеличили экспорт в Китай на более чем 60%.
МАРТ пояснил новые механизмы работы и основные изменения при проведении госзакупок.
Казахстан отменил туристский сбор с граждан стран ЕАЭС.
«Для будущих медиков созданы идеальные условия». Иванец встретился с коллективом и студентами БГМУ.
Минобразования расширило перечень специальностей для поступления без экзаменов.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Противодействие незаконному обороту наркотиков и ответственность за распространение». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Путешествуем по Беларуси: популярные маршруты и необычные места Могилевской области». Начало в 15.00.
Выставка «Беларусь освобожденная: завет 1944-го», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 25 февраля в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки Беларуси.
Выставка «Салют над Невой», посвященная 80-летию освобождения Ленинграда от блокады, будет работать до 29 февраля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Экспозицию разместили на первом этаже в Музее обороны Брестской крепости. Вниманию посетителей представлены 27 баннеров, на которых изображены фотоснимки, документы, отражающие период блокады и освобождения Ленинграда.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
ЗАВТРА
Международный день поддержки жертв преступлений. В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
200 лет назад родился Жансе Пьер Жюль Сезар, французский астроном, член Парижской АН (1873), член Лондонского королевского общества (1875). Особую известность получил в 1868 году, когда во время наблюдений полного солнечного затмения в Индии 18 августа 1868 года, воспользовавшись спектроскопом для наблюдений спектра солнечных протуберанцев, открыл способ ежедневного исследования солнечного края. Умер в 1907 году.
100 лет назад родился Никитина Александра Петровна (Россия), белорусский деятель любительского искусства, хормейстер, заслуженный работник культуры Беларуси. В 1941—1959 годах руководитель коллективов художественной самодеятельности, с 1959 года — Минского народного хора народной песни Дворца культуры и техники автозавода. Умерла в 1997 году.
85 лет назад родился Бобков Владимир Андреевич, белорусский историк, политолог, доктор исторических наук (1978), профессор (1983), член-корреспондент НАН Беларуси (1989), заслуженный деятель науки Беларуси (1999). Автор работ по проблемам истории, партийного строительства КПСС и КПБ, политологии. Исследователь в области истории создания и функционирования в современном белорусском обществе политических партий и движений. Автор свыше 150 научных работ.