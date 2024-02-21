Магнитная буря 21 февраля: ожидаются геоудары силой 3 балла

В лаборатории солнечной астрономии также не видят причин для волнений. По их расчетам, вероятность магнитной бури и магнитного шторма составляет всего 1%. Вспышечный индекс находится в зеленой зоне — за сутки на Солнце зафиксировали всего три вспышки.