Магнитная буря 21 февраля: ожидаются геоудары силой 3 балла

По прогнозам специалистов, 21 февраля КП-индекс достигнет 3 баллов только в утреннее время. После чего колебания магнитного поля пойдут на спад и большую часть дня будут всего 1 балл.
В лаборатории солнечной астрономии также не видят причин для волнений. По их расчетам, вероятность магнитной бури и магнитного шторма составляет всего 1%. Вспышечный индекс находится в зеленой зоне — за сутки на Солнце зафиксировали всего три вспышки.
Если все же появились проблемы со здоровьем и головные боли, медики рекомендуют уделить время прогулкам на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек и снизить уровень стресса. Это поможет нейтрализовать давление на нервную систему.