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Магнитная буря 21 февраля: ожидаются геоудары силой 3 балла

Синоптики прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Метеочувствительным жителям Волгоградской области ничего не угрожает.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Волгоградская правда

По прогнозам специалистов, 21 февраля КП-индекс достигнет 3 баллов только в утреннее время. После чего колебания магнитного поля пойдут на спад и большую часть дня будут всего 1 балл.

В лаборатории солнечной астрономии также не видят причин для волнений. По их расчетам, вероятность магнитной бури и магнитного шторма составляет всего 1%. Вспышечный индекс находится в зеленой зоне — за сутки на Солнце зафиксировали всего три вспышки.

Если все же появились проблемы со здоровьем и головные боли, медики рекомендуют уделить время прогулкам на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек и снизить уровень стресса. Это поможет нейтрализовать давление на нервную систему.