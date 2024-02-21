До +8°С, снег и гололедица ожидаются сегодня в Беларуси

Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Погода будет облачной, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, утром местами по востоку страны — налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха днем составит 0 — плюс 6 градусов, а в юго-западных районах Беларуси — до плюс 8 градусов.