Гости выставки «Россия» могут познакомиться с традициями московского чаепития

Культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие» началась в столице в декабре прошлого года. Она посвящена традициям гостеприимства и городской истории. Только в новогодние праздники фестивальные площадки проекта посетили около 215 тысяч человек. В новом туристско-информационном центре на Тверской площади и на мобильных чайных станциях можно было не только погрузиться в историю чайной культуры, но и попробовать угощения по старинным рецептам. Всего посетители выпили 36 тысяч литров чая. Сейчас проект реализуется в ресторанах и отелях города, а также в пространстве Москвы на выставке «Россия».