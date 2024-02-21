Гости выставки «Россия» могут познакомиться с традициями московского чаепития

Международная выставка-форум «Россия» стала еще одной площадкой, где гостей и жителей города знакомят с традициями московского чаепития. В пространстве столицы ежедневно показывают аудиовизуальный спектакль «Московское чаепитие», который начинается в 16:00. Через историю одной семьи зрителя знакомят с исконно московской традицией — вести душевные беседы за чашкой чая.
Кроме того, «Московское чаепитие» стало частью программы Дома российской кухни. В гастропавильоне выставки «Россия» ежедневно с 16:00 до 19:00 гости могут отведать особый сет, созданный специально в рамках проекта. В его состав входит московский бублик, рогалик, варенье и, конечно же, разнообразие чаев на любой вкус.
Культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие» началась в столице в декабре прошлого года. Она посвящена традициям гостеприимства и городской истории. Только в новогодние праздники фестивальные площадки проекта посетили около 215 тысяч человек. В новом туристско-информационном центре на Тверской площади и на мобильных чайных станциях можно было не только погрузиться в историю чайной культуры, но и попробовать угощения по старинным рецептам. Всего посетители выпили 36 тысяч литров чая. Сейчас проект реализуется в ресторанах и отелях города, а также в пространстве Москвы на выставке «Россия».
Выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ. Вход свободный, регистрация не требуется. Актуальная афиша мероприятий, в том числе Дома российской кухни, размещена на официальном сайте, расписание пространства Москвы доступно в специальном разделе сервиса Russpass.