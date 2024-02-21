«Я просто по папочке соскучилась»: 12-летняя девочка сбежала из Хабаровска в другой город на поезде

Юная жительница Хабаровска так сильно соскучилась по папе, что решила самостоятельно его навестить. Отец 12-летней девочки живет в Комсомольске-на-Амуре, а расстояние между городами не маленькое — 400 километров, добраться туда можно лишь на поезде, самолете или на машине. Девочка выбрала маршрут по железной дороге, купила билет и даже успела сесть в поезд и доехать почти до самого Комсомольска, когда ее обнаружили.