«Я просто по папочке соскучилась»: 12-летняя девочка сбежала из Хабаровска в другой город на поезде

Юная жительница Хабаровска так сильно соскучилась по папе, что решила самостоятельно его навестить. Отец 12-летней девочки живет в Комсомольске-на-Амуре, а расстояние между городами не маленькое — 400 километров, добраться туда можно лишь на поезде, самолете или на машине. Девочка выбрала маршрут по железной дороге, купила билет и даже успела сесть в поезд и доехать почти до самого Комсомольска, когда ее обнаружили.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО со ссылкой на Хабаровское ЛУ МВД России на транспорте, о пропаже ребенка в полицию сообщила сестра девочки. Она сказала, что та сбежала из дома.
— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий хабаровскими транспортными полицейскими установлено, что 12-летняя сестра заявительницы самостоятельно купила билет на пассажирский поезд № 627 сообщением Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, — сообщает транспортная полиция.
Поезд сразу же проверили и нашли пропавшего ребенка. Девочка рассказала полицейским, что сейчас у нее каникулы, мама уехала в командировку, а она очень соскучилась по своему отцу. Папа девочки живет в другом городе, и ей ничего не пришло в голову другого, кроме как поехать к нему в гости.
Вероятно, девочка просто боялась, что расскажи она кому-то из родных о своих намерениях уехать к папе, ее бы не отпустили, тем более одну. И тогда она решила сбежать.
Девочка взяла из дома заграничный паспорт, купила билет и пошла к поезду. Там, чтобы ее не заметили полицейские, и чтобы проводники не задавали вопросов, она зашла в поезд вместе с группой каких-то подростков. Были ли они знакомы с девочкой — неизвестно.
Полицейские передали ребенка его отцу и провели с ними профилактическую беседу. Папе и ребенку объяснили всю опасность подобных поступков, несовершеннолетние дети не должны ездить одни, без сопровождения взрослых, тем более на такие расстояния.